«Я уже предвкушаю, что же меня ждет»: Узерли рассекретила, какого мужчину хотела бы видеть рядом

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» дала понять, что она благодарна за опыт отношений, полученный ею ранее.

В одном из интервью 36-летняя Мерьем Узерли подметила, что не сомневается: любой, даже негативный опыт может повлиять на мировоззрение человека. Многие начинают задаваться вопросом: почему я не послушала свою интуицию, проигнорировала какие-то важные знаки?

Сама актриса благодарна тем отношениям, которые у нее были раньше. И пусть не все они сложились благополучно. Так, к примеру, с отцом своей дочери Лары знаменитость разошлась еще до рождения крохи. Избранник девушки не хотел брать на себя такую ответственность и становиться отцом.

Ко всему прочему, партнерша Халита Эргенча призналась, какого мужчину она хотела бы видеть рядом с собой. Так, Мерьем подметила, что ее сделает счастливой союз, который будет аккумулировать энергию, а не забирать ее. Узерли важно почувствовать определенную защиту со стороны своей второй половинки.

Актриса настаивает на том, что любящие друг друга люди должны быть предельно честны. По словам Мерьем, она хочет найти партнера, на которого сможет положиться. Кроме того, девушке важно, чтобы любимый человек принимал ее такой, какая она есть — настоящая, со всеми несовершенствами.

«Я уже предвкушаю, что же ждет меня дальше», — приводит Marie Claire слова Мерьем Узерли.

Напомним, что на съемках в турецком сериале «Великолепный век» актриса сблизилась с Озаном Гювеном (Рустем-паша). Мерьем до сих пор поддерживает с ним теплые дружеские отношения.