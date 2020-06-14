«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Стиль в мелочах: Мерьем Узерли облачилась в силуэтное платье с открытыми плечами

Особое внимание актриса из турецкого сериала «Великолепный век» уделила аксессуарам.

Стиль в мелочах: Мерьем Узерли облачилась в силуэтное платье с открытыми плечами
Мерьем Узерли (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Любовь и признание поклонников пришли к 36-летней Мерьем Узерли после съемок в турецком сериале «Великолепный век». На роль наложницы султана Сулеймана Хюррем претендовали не менее известные актрисы, среди которых оказался и Фахрийе Эвджен. Жена Бурака Озчивита практически подписала контракт на участие в проекте. Однако после того, как продюсеру увидели пробы Мерьем, они сошлись во мнении, что именно она должна сыграть русскую рабыню, ставшую в последствии возлюбленной падишаха и матерью четверых шехзаде.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Мерьем Узерли позировала в приталенном платье с открытыми плечами (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Однако в последнем сезоне продюсеры были вынуждены заменить Мерьем на другую актрису. В итоге, «возрастную» Хюррем сыграла Вахиде Гердюм. Сама Узерли до сих пор поддерживает дружеские отношения с партнерами по съемочной площадке. Так, к примеру, актриса близко общается с Озаном Гювеном (Рустем паша). Мерьем одна воспитывает шестилетнюю дочку Лару. Отец девочки не проявляет никакого интереса к тому, какой растет малышка. Актрисе пришлось стать для своего ребенка и мамой, и папой. Разумеется, это, как говорит актриса, было не так-то просто сделать.

Несмотря на занятость, еще до периода самоизоляции, Узерли находила время на путешествия. Так, на личной страничке микроблога партнерша Халита Эргенча поделилась архивным летним фото. В кадре на мосту Мерьем позировала в алом принтованном платье с открытыми плечами. Особое внимание знаменитость уделила аксессуарам, подобрав к дневному аутфиту босоножки в тон и солнезащитные очки в модной пластиковой оправе.

Тэги

Бурак Озчивитестественная красотаЗвездный стильзвезды на карантинеКрасота вне возрастаМерьем Узерлимода и стильНовости google
Loading...