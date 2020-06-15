«Я сказала это в шутку»: Наталия Орейро получит российское гражданство

43-летняя уроженка Уругвая и любимица отечественной публики Наталия Орейро подала документы на оформление российского гражданства. Этим фактом певица и актриса огорошила аудиторию в понедельник, 15 июня. Впервые Орейро посетила Россию 19 лет назад: появление звезды на территории страны сыграло важную роль в дальнейшем творческом развитии Наталии – с тех пор артистка посещала страну каждый год, давала здесь зажигательные концерты. Сейчас Орейро активно учит русский и сформировала свою большую фан-базу.

Журналистам певица призналась, что предложение о документах получила случайно. Орейро пришла в посольство, чтобы решить личные вопросы, и услышала от сотрудников вопрос, не хочет ли она оформить гражданство, ведь Россию она посещает так часто. По итогу, Наталия осмелилась и заполнила нужные документы. Сейчас они рассматриваются компетентными службами.

«Я была в программе Ивана Урганта, и сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, но конечно, мне очень хотелось бы его получить», — приводит слова Орейро ТАСС.

Кроме того, оказалось, что российский паспорт у Орейро все же есть, и не один. Поклонники часто дарят Наталие документы в качестве сувенира. Их у нее уже 15 штук.