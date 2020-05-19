«Это ее копируют модницы!»: стилист разобрал 10 образов Наталии Орейро

19 мая – день рождения Наталии Орейро. Известной певице и актрисе исполняется 43 года. Поздравляем!

Наши зрители запомнили красавицу актрису после выхода на экраны сериала «Дикий ангел», в котором она сыграла главную роль.

Но, помимо того, что Наталия Орейро талантливая актриса и певица, она еще и невероятно красивая и стильная женщина, то и дело восхищающая поклонников яркими необычными нарядами.

Мы обратились к стилисту-имиджмейкеру Ларисе Тимиряевой с просьбой прокомментировать образы звезды, — и узнали много интересного.

«Чувственный и страстный образ»

Наталья Орейро не просто красивая женщина, актриса и певица, она бесконечно очаровательна, а очарование сильнее красоты. Оно идет изнутри и не просто радует глаз, а цепляет душу и располагает к себе.

Таким же очарованием обладала знаменитая Мэрилин Монро. В характере Натальи присутствуют чувственность и дерзость, что и легло в основу ее стиля, а женственность, сексуальность, отменный вкус и чувство стиля делают образы Натальи безупречными и ЕЕ.

Наталия Орейро в красном платье. Она яркая брюнетка и насыщенные оттенки — это ее цветовая палитра. В красном цвете она просто роскошна. Роковые нотки цвета и фасона платья создают флер дерзости в сочетании с женственностью.

Чувственный и страстный образ. Она в нем абсолютно гармонична. В этом платье она выглядит сексуально, но не вульгарно.

больше по теме Шоу отменяется: Наталья Орейро отменила гастрольный тур по России Певица не сможет в ближайшее время порадовать нас своими песнями.

«Огненный оттенок и сдержанный фасон»

Платье огненного оттенка красного уравновешенно более сдержанным фасоном. Отсутствуют яркие аксессуары. Только красота Натальи. Так нести на себе красный может только обладательница отменного вкуса, чувства меры и внутреннего огня.

«Повседневная женственность»

Даже в обычных повседневных образах она выглядит безупречно, женственно и сексуально.

«Все в пределах разумного»

В белом платье она демонстрирует свою женственность и сексуальность. Нет цвета, зато есть формы. Подчеркнут силуэт, глубокая зона декольте демонстрирует грудь, и все в пределах разумного. Браслет подчеркнул тонкое запястье. И только одна капелька цвета — алые губы.

«Легко и непринужденно»

Как может такая страстная натура облачаться в черное? Легко. Тонкая ткань придает образу легкость, а дерзости добавляет асимметрия в крое и прическе. Образ получился легким и непринужденным, хоть и в черном цвете.

«Роскошно и дорого»

В королевском синем оттенке Наталья выглядит роскошно и дорого. Очень грамотно расставлены акценты. Глубокий вырез на спине. Это самая элегантная демонстрация сексуальности.

Хотите выглядеть сексуально и при этом элегантно, отдайте предпочтение глубокому вырезу на спине до талии, не ниже. Что мы и видим в образе Натальи.

А страстность и внутренний огонек подружились с холодным синим благодаря искрящимся пайеткам, да и бахрома помогла. Продумано все.

В сценических образах Наталия может позволить себе больше. Больше яркости, сексуальности и блеска. Но все всегда гармонично, уравновешенно и в ее стиле.

Обратите внимание на этот сложный и контрастный образ. Он завораживает своей яркостью и красотой при отсутствии в нем цвета. В нем и дерзость и царственность.

Столкновение двух противоположных стилей: футуристического и сложно-романтического. Футуризм в пластике, расплавленном серебре, а сложная романтика в деталях, стеклярусе в виде бус, в фасоне накидки, даже в сетке колготок. Поэтому он так цепляет и завораживает. Он продуман и очень грамотно создан.

«Танцевальный образ»

В золоте Наталия еще более гармонична. Образ яркий, даже танцевальный, между латино и диско. Благодаря стройной фигурке актриса может позволить себе такие образы.

Экстремальное мини уравновешено сапогами. Как мы видим, она никогда не переходит грань между откровенностью и вульгарностью.

«Внутренняя дерзость»

Даже в образе сорванца она прекрасна. В этом ей помогает ее внутренняя дерзость, которая добавляет драйва.

Вкус и чувство стиля Наталия демонстрирует не только на сцене, но и в повседневной жизни. Она все про себя знает. Как визуально вытянуть силуэт и сузить бедра, выбрав, например комбинезон для прогулки.

Яркая цветовая палитра выигрышно подчеркивает ее внешность, диагональная линия ремешка сумки добавляет динамики жизнерадостному облику Наталии. Она всегда выглядит безупречно, поскольку никогда себе не изменяет. Ее стиль отражает ее характер. В этом и раскрывается индивидуальность и «штучность».

Она оригинал. Это ее копируют модницы!

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

А вам нравятся образы Наталии Орейро?