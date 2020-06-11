«На вас чихнул Киркоров?»: Ургант и Басков познали все прелести женской доли, обмазавшись шиммером

С блестящей маской на лице 42-летний телеведущий и 43-летний артист стали выглядеть как подростки.

Иван Ургант и Николай Басков познали все прелести женской доли, обмазавшись шиммером. За счет свежей маски из блесток 42-летний телеведущий и 43-летний исполнитель стали похожи на подростков, открыв, таким образом, секреты вечной молодости.

Ожидалось, что 11 июня «золотой голос страны» станет новым гостем «Вечернего Урганта». Басков должен был рассказать Ивану про свой новый клип, но вместо этого дуэт пошел на абсолютно неожиданные эксперименты. По итогу действа борода и брови Ивана были усыпаны зелеными блестками, избавиться от которых было непросто. Николай же выбрал для себя розовый цвет под стать романтичному характеру.

Умение посмеяться над собой позитивно встретили зрители программы. «На вас чихнул Киркоров?», «Натуральный блондин, с розовой золотинкой такой один», «Блестящщщие мужчины!», «Шиммер сейчас в моде, все правильно», «Альфа-самцы должны выглядеть именно так», «Опять вляпались!» — состязались в остроумии они.