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Мать Жанны Фриске каждый день рыдает на могиле дочери даже спустя пять лет после ее смерти

Отец певицы Владимир рассказал, как сейчас живет их семья.

Мать Жанны Фриске каждый день рыдает на могиле дочери даже спустя пять лет после ее смерти
Мать Фриске не смирилась со смертью дочери/http://globallookpress.com/

Отец певицы Жанны Фриске Владимир в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, как живет семья спустя пять лет после смерти исполнительницы.

«Я все время вспоминаю о Жанне. Как только говорю о ней — так сразу идут слезы. Мы живем с женой в трехэтажном загородном доме. Здесь все говорит нам о Жанне. Недавно я достроил балкон и веранду. Я начинал строить это все когда-то для Жанны. Мы с женой ничего не выбрасываем. Не прячем. Все, что дарили поклонники, – все нам о ней напоминает».

Владимир Фриске

Как отметил Владимир Фриске, он хотел создать музей в квартире дочери в центре Москвы, но в итоге отказался от этой идеи.

«Не будет он смотреться. Не рентабельно это все», — сказал мужчина.

По его словам, он появляется на кладбище на могиле дочери примерно раз в месяц. А вот его жена Ольга почти каждый день на кладбище. Она все время плачет. Могила Жанны, как известно, всего в пятнадцати минутах ходьбы от дома ее родителей.

«Она недалеко тут лежит. Ходим на кладбище. Как только время есть — сразу еду туда. Время не лечит, что бы мне ни говорили», — сказал убитый горем отец певицы.

Напомним, Жанна Фриске – одна из самых ярких личностей на российской эстраде середины двухтысячных годов. Известна она стала благодаря группе «Блестящие». Последние два года жизни исполнительница боролась с раком мозга. Она скончалась 15 июня 2015 года.

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