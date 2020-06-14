Мать Жанны Фриске каждый день рыдает на могиле дочери даже спустя пять лет после ее смерти

Отец певицы Жанны Фриске Владимир в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, как живет семья спустя пять лет после смерти исполнительницы.

«Я все время вспоминаю о Жанне. Как только говорю о ней — так сразу идут слезы. Мы живем с женой в трехэтажном загородном доме. Здесь все говорит нам о Жанне. Недавно я достроил балкон и веранду. Я начинал строить это все когда-то для Жанны. Мы с женой ничего не выбрасываем. Не прячем. Все, что дарили поклонники, – все нам о ней напоминает». Владимир Фриске

Как отметил Владимир Фриске, он хотел создать музей в квартире дочери в центре Москвы, но в итоге отказался от этой идеи.

«Не будет он смотреться. Не рентабельно это все», — сказал мужчина.

По его словам, он появляется на кладбище на могиле дочери примерно раз в месяц. А вот его жена Ольга почти каждый день на кладбище. Она все время плачет. Могила Жанны, как известно, всего в пятнадцати минутах ходьбы от дома ее родителей.

«Она недалеко тут лежит. Ходим на кладбище. Как только время есть — сразу еду туда. Время не лечит, что бы мне ни говорили», — сказал убитый горем отец певицы.

Напомним, Жанна Фриске – одна из самых ярких личностей на российской эстраде середины двухтысячных годов. Известна она стала благодаря группе «Блестящие». Последние два года жизни исполнительница боролась с раком мозга. Она скончалась 15 июня 2015 года.