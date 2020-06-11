Стало известно, сколько заплатит Шепелев за обучение сына в элитной школе

15 июня будет 5 лет, как ушла из жизни Жанна Фриске. Ее сыну Платону было всего два годика, когда его мамы не стало. Сейчас отец мальчика Дмитрий Шепелев старается быть для него и папой, и мамой одновременно. Может быть, поэтому телеведущий отдал его не просто в хорошую школу, а в элитную, одну из самых дорогих в Москве.

Пока малыш обучался в подготовительном классе, но уже этой осенью отправится в первый класс. Как пишет «Комсомольская правда», один год пребывания в этом учебном заведении обходится родителям школьников в 1 млн 400 тыс. руб.

Это частное заведение и, как утверждает издание, имеет отличную репутацию и хороший рейтинг. Расположено оно в самом центре Москвы, в числе ее воспитанников — дети звезд шоу-бизнеса, дипломатов и миллионеров.

Отметим, что в настоящее время Дмитрий Шепелев живет гражданским браком с дизайнером Екатериной Тулуповой. Их дети посещали один детский сад (у девушки есть дочь), на почве отпрысков они и познакомились. Ведущий в одном из интервью замечал, что не ищет замены матери Платону, дескать, она у него одна.