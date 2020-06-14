«Для мужа, но не на публику»: Подольская подразнила снимком в нижнем белье

38-летняя Наталья Подольская не часто замечается в бьюти-экспериментах и уж тем более с эпатажными выходками. Но не на этот раз. Ради фотосессии звезда не постеснялась запечатлеться в нижнем белье и обнародовать этот кадр в Сети. На голове у звезды неожиданно оказалась прическа «пикси».

«А если так?» — подписала она фотоснимок, словно бросив вызов своим подписчикам.

Отметим, что многим этот смелый поступок певицы пришелся по вкусу. Поклонники наперебой стали расхваливать свою любимицу: «Прекрасна во всех образах», «Классная!», «Круто!», «Ого, вот это смелость».

Однако немало нашлось и тех, кто не оценил дерзость Подольской. «Пошловатенько, для мужа – да, но не на публику», «Наташа!!! Перестань так делать!!», «Не надо», «Воу, роковая девушка! Но мягкость и романтичность вам больше к лицу», — написали они.

Напомним, Наталья уже 10 лет состоит в официальном браке с Владимиром Пресняковым, при этом в отношениях они уже 15 лет. Недавно пара отметила день рождения сына Артемия, мальчику исполнилось 5 лет. Для пары это долгожданный и буквально вымоленный ребенок, звезды много лет ездили по святым местам, молясь о продолжении рода.