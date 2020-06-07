«Замечательный праздник»: Подольская обнародовала кадры со дня рождения сына

Наталья Подольская опубликовала в личном блоге фотографию с празднования дня рождения сына Артемия. Сыну певицы и Владимира Преснякова исполнилось пять лет. Судя по обнародованным кадрам, друзья малыша – в основном девочки.

«Я люблю всех этих детей! Я сегодня очень счастлива. День рождения Темы», — подписала она кадр.

На фото также видно взрослых, которые не вмешиваются в развлечения отпрысков, включая Владимира Преснякова. Возле красиво накрытого стола стоит услужливый официант.

«Замечательный праздник у детей, поздравляем Тему и вас», «Наташа! Какая же ты умница!!! Добрая, хорошая! Мудрая! Самостоятельная», «Счастливые мамы, счастливые дети — так держать», — отреагировали на фото фолловеры звезды.

Напомним, Владимир познакомился с Натальей на съемках программы «Большие гонки» 15 лет назад, спустя 5 лет они расписались, а еще через 5 лет у них родился сын.