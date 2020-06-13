«Помолодела на 20 лет»: Наталья Подольская решилась на бьюти-преображение

Наталья Подольская недавно отметила день рождения сына. Певица и ее возлюбленный Владимир Пресняков устроили пышный праздник в своем доме, на котором отметилась даже невестка артиста Алена Краснова. Поклонники восхищались супругой Преснякова. 38-летняя девушка поражает их своей молодостью и чувством стиля. За время карантина она не только не поправилась, но и похорошела.

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Многие знаменитости за два месяца истосковались по салоном красоты. Похоже, что решилась на бьюти-преображение и Подольская. На новом фото она предстала без привычных длинных локонов. Певица позировала с короткими волнистыми волосами и в откровенном нижнем белье. Стрижка пикси омолодила звезду. Не исключено, что она просто примерила парик, но поклонники принялись обсуждать ее неожиданную смену имиджа.

«Помолодела на 20 лет», «Вау, роковая девушка! Но мягкость и романтичность вам больше к лицу», «Ого, вот это смелость», «Необычно», «Очень смело», «Нет, вас старит», «Не надо!», — стали комментировать пост подписчики. Как оказалось, Наталья была на съемках. Она также показала другую прическу. В кадре ее локоны касались плеч.

Напомним, что ранее Алена Шишкова перекрасилась в брюнетку, а Ольга Бузова сделала короткую стрижку. Певица Пелагея также обновила прическу, сделав челку. Последовала ее примеру и Светлана Лобода.