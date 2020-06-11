«Оплатил всю сумму»: друг бывшего «Иванушки» Олега Яковлева погасил долг артиста перед банком

Заселиться же в апартаменты артиста Роман Радов не может, поскольку их не отдает неофициальная супруга Олега – Александра Куцевол.

Близкий друг бывшего «Иванушки» Олега Яковлева Роман Радов выплатил банку долг, оставшийся после смерти артиста. В четверг, 11 июня, в СМИ появилась информация, что одна из трех квартир исполнителя в Москве может быть продана на торгах, поскольку никто из потенциальных наследников разбираться с задолженностями не спешил. Тогда речь шла о пяти миллионах рублей – именно их племянница из Иркутска Татьяна, сам Радов или неофициальная жена Яковлева Александра Куцевол должны были внести, чтобы получить право проживать в апартаментах.

Оказалось, что институтский товарищ Олега Роман Радов сумму все же выплатил. Но жить на Дербеневской набережной он все равно не может, поскольку сейчас эту недвижимость заняла Куцевол. «Выкурить» девушку оттуда пока не представляется возможным. «Комсомольской правде» Радов растолковал, что побоялся потерять квартиру Яковлева, и именно поэтому внес нужную сумму. Единственное, что его теперь возмущает – невозможность использования апартаментов по назначению. Сейчас мужчина подумывает над тем, чтобы привлечь к разбирательству контролирующие органы.

«Уже после суда я принял решение оплатить всю сумму. Но заехать в квартиру я по-прежнему не могу. Полагаю, наш вопрос с Куцевол затянется еще очень надолго, и возможно, выселять ее придется с помощью судебных приставов», — подметил он.

Сама Куцевол комментариев по очередному витку скандала пока не дает. Сдаваться невеста Яковлева, судя по всему, не планирует, ведь борьба за четырехкомнатную квартиру ведется между Романом и Александрой длится уже не один месяц. В свое время Радов рассказывал, что предлагал Куцевол переехать в его собственную столичную квартиру, но тогда Саша отказалась, сославшись на необходимость именно в этом жилье.