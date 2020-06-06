Три квартиры «Иванушки» Олега Яковлева достались чужому человеку

Коллега исполнителя по коллективу Кирилл Андреев до сих пор не может поверить, что неофициальная жена Яковлева Александра Куцевол осталась на улице.

Три квартиры бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева достались постороннему человеку. Этот факт внезапно стал известен общественности во время программы «Секрет на миллион», очередным главным героем которой стал коллега Яковлева по сцене Кирилл Андреев. Исполнитель признался, что до сих пор находится в шоке из-за развязки этой истории, ведь он был очень близок с Олегом, но даже и представить не мог, что мужчина оставит возлюбленную без крыши над головой.

В ходе обсуждения выяснилось, что после смерти Яковлева зарубежная недвижимость исполнителя в Черногории и практически все счета отошли племяннице Олега из Иркутска Татьяне. Три квартиры в Москве же заимели нового хозяина, который к семье Яковлева отношения не имеет. Распоряжается квадратными метрами институтский друг артиста Роман Радов.

больше по теме Вдову «Иванушки» Олега Яковлева собираются принудительно выселить из его квартиры Александра Куцевол отказывается добровольно покидать апартаменты.

«Сашка Куцевол хоть и не была его официальной женой, но она всегда была рядом с ним даже в самые сложные времена. Он мог бы хоть что-то ей оставить. Я не углублялся в детали и завещания этого не видел. Но я знаю, что Куцевол в списке наследников не значится, хотя она с ним знакома больше 10 лет. Все равно родному человеку он имел право что-то оставить», — рассудил Андреев.