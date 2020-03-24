Вдову «Иванушки» Олега Яковлева собираются принудительно выселить из его квартиры

Вдову бывшего солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева, который скончался в 2017 году от пневмонии, Александру Куцевол, собираются принудительно выселять из квартиры исполнителя.

Напомним, что все наследство музыкант завещал своему другу юности и партнеру по бизнесу в сфере недвижимости актеру Роману Радову и племяннице Татьяне. Для Александры эта новость несколько лет назад стала шоком.

Александра Куцевол предъявляла ранее документы, согласно которым они якобы были расписаны с Яковлевым. Позже было установлено, что документы девушка подделала. Впрочем, из квартиры съезжать она пока не намерена.

Подруга Олега Яковлева Евгения Кириченко сообщила, что адвокат Радова и его племянницы Татьяны, Екатерина Рубашкина, в ближайшее время получит исполнительный лист. После этого приставы выселят Куцевол силой из квартиры. Суд по оспариванию завещания девушка проиграла, сообщает «Комсомольская правда».