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Вдову «Иванушки» Олега Яковлева собираются принудительно выселить из его квартиры

Александра Куцевол отказывается добровольно покидать апартаменты.

Вдову «Иванушки» Олега Яковлева собираются принудительно выселить из его квартиры
Близкие покойного Яковлева продолжают делить его наследство/http://globallookpress.com/

Вдову бывшего солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева, который скончался в 2017 году от пневмонии, Александру Куцевол, собираются принудительно выселять из квартиры исполнителя.

Напомним, что все наследство музыкант завещал своему другу юности и партнеру по бизнесу в сфере недвижимости актеру Роману Радову и племяннице Татьяне. Для Александры эта новость несколько лет назад стала шоком.

Александра Куцевол предъявляла ранее документы, согласно которым они якобы были расписаны с Яковлевым. Позже было установлено, что документы девушка подделала. Впрочем, из квартиры съезжать она пока не намерена.

Подруга Олега Яковлева Евгения Кириченко сообщила, что адвокат Радова и его племянницы Татьяны, Екатерина Рубашкина, в ближайшее время получит исполнительный лист. После этого приставы выселят Куцевол силой из квартиры. Суд по оспариванию завещания девушка проиграла, сообщает «Комсомольская правда».

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Александра Куцеволгруппа "Иванушки"Евгения КириченкоОлег ЯковлевРоман Радов
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