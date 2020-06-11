Матери погибшего в ДТП с Ефремовым курьера стало плохо на похоронах

Матери погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца Сергея Захарова стало дурно на похоронах сына. Напомним, мужчина, подрабатывавший доставщиком деликатесов в Москве, стал жертвой жесткой аварии, произошедшей в центре столицы еще в понедельник, 8 июня. Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь курьера, но Захаров умер ранним утром во вторник. Предполагаемого виновника Ефремова же отправили под домашний арест, где он будет ожидать разрешения ситуации вплоть до августа.

В четверг, 11 июня, в Рязани состоялись похороны Захарова. Стоит отметить, что на них практически не присутствовали журналисты – единственные, кто был официально допущен на церемонию, стали представители Андрея Малахова — с ними, по неподтвержденной информации, был заключен контракт. Проводить Сергея в последний путь пришли близкие друзья, соседи, бывшая жена Маргарита и подруга Ирина. Присутствовала и мать – женщина недавно пережила инсульт и до сих пор не знает, что ее сына не стало из-за чудовищной случайности. Близкие сказали ей, что сын умер от сердечного приступа.

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В какой-то момент родительнице и вовсе стало плохо, сообщает «Комсомольская правда». Несчастную женщину пришлось вывести из храма Казанской Божьей матери, где проходило отпевание. Многие знающие эту семью люди до сих пор находятся в шоке от случившегося. Все они уверены – Ефремов просто обязан понести соответствующее наказание.

«Бог есть, и он накажет Ефремова. Ведь таких случаев много на дорогах происходит, но попался именно Михаил», — подметили они.