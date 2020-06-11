«На нем никак не скажется»: Жорин объяснил, чем Ефремову грозит статья о наркотиках

Юрист дал развернутый ответ на тему того, как ведется следствие и ухудшит ли еще одна уголовная статья ситуацию артиста во время суда.

Михаил Ефремов находится под домашним арестом с 9 июня до 9 августа. Такую меру пресечения выбрал суд. Напомним, что актер попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Он выехал на встречную полосу и врезался в автофургон. Водитель второго транспортного средства, Сергей Захаров, получил серьезные повреждения.

Врачи, несмотря на старания, не смогли спасти ему жизнь. Очевидцы аварии сразу отметили, что артист еле стоял на ногах, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. А городские камеры показали, что за полчаса до происшествия Михаил Олегович наведался в бар.

Родственники погибшего водителя отказываются принимать соболезнования со стороны Ефремова. Более того, они заверили, что актер с ними не связывался и никакой помощи не предлагал. Близкие Захарова опасаются, что актер может задействовать свои связи, даже находясь под домашним арестом.

Они обратились за помощью к известному адвокату Александру Добровинскому в надежде, чтобы справедливость восторжествовала. Тем временем медицинское освидетельствование показало, что в крови Михаила Олеговича найден алкоголь 2, 1 промилле, а также следы наркотических веществ.

А 10 июня полиция установила факт сбыта наркотиков актеру. В рамках расследования дела о ДТП было возбуждено уголовное дело о сбыте запрещенных веществ. Портал Teleprogramma.pro связался с адвокатом Сергеем Жориным, чтобы узнать, как произошедшее отразится на всем деле в целом.

«На самом деле, это абсолютно стандартная процедура. Меня здесь смущает немножко кое-что другое. Когда устанавливают содержание наркотиков в крови, то, как правило, возбуждают несколько дел. Одна — статья 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических или психотропных средств без назначения врача». За употребление наркотиков тоже есть ответственность, административная, — до 15 суток административного ареста. Одновременно также обычно возбуждается дело по статье о сбыте по факту. Раз человек употребил наркотик, значит, он где-то его купил, а следовательно, кто-то ему это сбыл. Они обязаны возбудить это по факту. Другое дело, меня интересует, административку возбудили по отношению к Ефремову за употребление?» — задался вопросом юрист.

Жорин предположил, что Ефремов принял запрещенное вещество у кого-то в гостях.

«Я думаю, это мое предположение, что Ефремов, возможно, был где-то в гостях, в какой-то компании. Я сомневаюсь, что он наркоман и покупает наркотики. Скорее всего, он был в какой-то творческой тусовке, где употребляли, и он не отказался. И здесь кульминацией является то, назовет ли он ту компанию или нет. Потому что, если назовет, то лица, которые его угостили, они будут подлежать уголовной ответственности. И тут может быть интересный вариант развития, так как эти люди, которые угостили, скорее всего, тоже известные на всю страну личности», — поделился мнением адвокат.

При этом, как отметил юрист, сам факт возбуждения статьи никак не отразится на судьбе Ефремова.

«Возбуждение этой статьи на нем никак не скажется. Он точно не занимался сбытом и, скорее всего, ничего не покупал. А вот если возбудят административное дело за употребление, то это на нем может сказаться. Это обстоятельство, характеризующее личность подсудимого. Тем более, что эта статья предусматривает административный арест. Если возбудят это дело, то его должны поставить на учет в наркодиспансер. Это тоже определенная характеристика. Но, возможно, что по статье 6.9 его привлекать не будут, тогда и на учет он вставать не будет», — пояснил адвокат.

Он также добавил, что Ефремов будет находиться под домашним арестом до самого суда, если не нарушит правил. Ему нельзя покидать квартиру, пользоваться Интернетом, употреблять алкоголь, связываться с журналистами и общаться с посторонними людьми.