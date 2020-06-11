Лишенный средств связи Михаил Ефремов внезапно появился в Telegram

Лишенный средств связи заслуженный артист РФ Михаил Ефремов внезапно появился в Telegram. На это событие обратили внимание его знакомые. Напомним, во вторник, 9 июня, Таганский суд столицы направил артиста под домашний арест на 2 месяца за пьяное ДТП, которое повлекло за собой смерть рязанца Сергея Захарова. Тогда же многодетному отцу запретили общаться с посторонними, пользоваться средствами связи, отправлять корреспонденцию и покидать квартиру, в которой Ефремов должен отбывать наказание. В августе Михаил услышит вердикт по своему делу — актер может оказаться в тюрьме не менее, чем на 7 лет за причинение смерти по неосторожности.

В четверг, 11 июня, знакомые Ефремова, располагающие его официальными контактами, увидели, что Михаил внезапно появился в мессенджере, несмотря на запрет. По крайней мере, на его сим-карту был зарегистрирован новый пользователь.

В Сети сразу появились предположения по поводу происходящего: так, некоторые подумали, что телефоном актера завладела жена, чтобы держать родственников и близких в курсе дела. Другие уверены: именно сам Ефремов нарушил предписания, а значит, должен быть наказан. София Кругликова, тем временем, на вопросы о мессенджере отвечать отказалась.

Тем временем, к дому Ефремова подъехали следственные органы. Они увезли обвиняемого на служебной машине. Не исключено, что артиста доставят на допрос, где также будет затронут пункт с Telegram.