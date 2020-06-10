Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым водителя сделали заявление в студии Малахова

Близкие Сергея Захарова попросили помощи «звездного» адвоката, а также предупредили, что женщина, которая не является женой мужчины, представляется его вдовой и дает интервью.

9 июня Михаил Ефремов был задержан полицией. Накануне он попал в ДТП в центре Москвы, выехав на встречную полосу. Водитель белого фургона, в который врезался актер, погиб. Им оказался Сергей Захаров — доставщик еды из интернет-магазина. Артист был отправлен под домашний арест на два месяца до суда по делу о аварии повлекшей смерть человека. Более того, медицинская экспертиза установила, что в крови Ефремова были найдены наркотические вещества и 2,1 промилле алкоголя.

Многие звезды уже осудили актера, который в нетрезвом состоянии сел за руль. А вот его бывшая жена Ксения Качалина уверена, что Михаила Олеговича можно простить только за его гениальность. В студии передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым появились родственники погибшего водителя. Брат Сергея — Валерий Захаров и его супруга Татьяна рассказали, как узнали о трагедии.

«Мне позвонил сын. Плакал, рыдал, сказал, что крестный попал в аварию. Я посмотрел в Интернете и увидел, что от машины ничего не осталось. Мы позвонили в больницу имени Склифосовского, трубку никто не брал», — вспомнил мужчина. По его словам, в больницу отправился племянник водителя Андрей. Уже утром родным сообщили о смерти Сергея. «Следственный отдел позвонил, сказал, что нужно приехать. Я на тот момент не знал, что звонили жене брата Маргарите Захаровой. У них была сложная семейная ситуации, в тот момент у нее умерла мама. Она не могла приехать и попросила меня, чтобы я все дела взял на себя. Следователь предложил мне стать потерпевшей стороной», — рассказал Валерий.

Близкие погибшего признались, что даже спустя столько времени Ефремов с ними не связался и не предложил помощь.

«В первые моменты, может быть, мы и приняли бы какие-то соболезнования, на эмоциях. Прошли вторые сутки, теперь они нам просто не нужны, мы их никогда не примем. Наверное, вечером 8 числа для нас он стал не человек, а преступник. Он преступник. Я не понимаю, какие люди его могут оправдывать», — высказалась невестка погибшего. «Находясь на свободе, даже под домашним арестом, он может оказывать давление на следствие», — считает она.

На днях в другой передаче давала интервью женщины по имени Ирина, которая назвала себя женой погибшего Сергея Захарова. Однако близкие заверили, что его супруга не покидала Рязань. Маргарита Николаевна Захарова ни с кем не общалась.

«У Сергея одна официальная жена, майор милиции. Она проживает в Рязани. Никакие интервью она не давала, никуда не приезжала. Все, что показывают на других каналах, каких-то жен… Я не знаю, откуда такая информация. Мы не лезем в личную жизнь брата, просто заявляем, что официальная жена одна», — сделала заявление невестка погибшего.

В злополучный вечер сын водителя Виталий хотел ему позвонить, но спешил домой и передумал. Он уверен, что его звонок мог спасти отца от смерти. Близкие до последнего надеялись, что их родственник выживет. Они обратились к звездному адвокату Александру Добровинскому и попросили его представлять их интересы в суде.