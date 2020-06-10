«Вот сейчас Миша достиг дна»: подруга Ефремова заявила, что ей жаль актера

Известная журналистка и писательница Маша Слоним прокомментировала пьяную аварию с участием народного артиста России. Так, близкая подруга 56-летнего Михаила Ефремова напомнила, что уже не первый год знакома с сыном ныне покойной Аллы Покровской. По словам Маши, он когда-то общался с ее супругом — артистом МХАТа Сергеем Шкаликовым (скончался в 1998 году, ему было всего 35 лет.— Прим. ред.). Слоним не только часто виделась с Ефремовым, она также считала себя близкой подругой его теперь уже бывшей жены Евгении Добровольской.

Вспоминая те времена, журналистка отметила, что однажды Михаил чуть «не угробил ее мужа и себя», попав в очередное ДТП. Все это было много лет назад. Но Маша до сих пор помнит, что Ефремов сел за руль пьяным. Примерно на двухсотом километре от Москвы на Волоколамском шоссе их авто вылетело в поле и совершило несколько кульбитов. Чудом никто не пострадал, кроме машины «Нива».

Однако сейчас Михаил Олегович стал участником смертельной аварии. В результате ДТП с заслуженным артистом России скончался 57-летний житель Рязани. Сергей Захаров умер в реанимации из-за полученных травм. Мужчина находился за рулем фургончика, в который влетел Ефремов.

Слоним подметила, что в этой трагической истории ей жалко всех. И Михаила Олеговича, и близких погибшего водителя. Но особенно их семьи. Писательница уверена, что сейчас заслуженный артист России достиг своего дна. И что будет дальше — никому не известно.