Процесс пошел: Михаила Ефремова доставили в полицию

Обвиняемого в смерти курьера Сергея Захарова актера Михаила Ефремова забрали на допрос в полицию. Напомним, артист должен был появиться в кабинете у полицейских еще утром 9 июня, однако не сделал этого, ссылаясь на недомогание. У подъезда многодетного отца долгое время дежурили врачи, но решения о госпитализации принято не было.

Буквально несколько минут назад Ефремова вывели из подъезда его собственного дома в Казарменном переулке. Артиста сопровождали сразу несколько сотрудников правоохранительных органов. Михаил вышел из здания, облаченный полностью в черное, и наотрез отказался отвечать на вопросы журналистов, которых интересовало, признает ли он свою вину. Вместе с самим подозреваемым силовики вынесли сумку с вещами. В ближайшее время ведомственными органами будет принято решение, будет ли прославленный актер арестован. Допрос планируется проводить в Центральном округе столицы, сообщает Telegram-канал Mash.

Кроме того, в ближайшее время в квартире Ефремова будет проведен обыск. Контролирующий дело следователь уже выписал соответствующее постановление. Тем временем, стоит сделать акцент, что артисту может грозить реальное наказание в случае, если он будет признан виновным в гибели мужчины по неосторожности.