«Шлю лучи поддержки»: Собчак попросила не судить жестоко Ефремова за смерть человека

Ксения Собчак попросила общественность не судить Михаила Ефремова, по предварительной вине которого в аварии погиб курьер. Напомним, вечером 8 июня Сергей Захаров возвращался домой на грузовике компании, в которой работал. В какой-то момент в него врезался внедорожник артиста. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние рязанца, но утром 9 июня он умер.

Общественность разделилась на две части: некоторые заявили, что всеобщий любимец должен понести самое суровое наказание, ведь по его вине не стало главы семьи, отца, брата и мужа. Другие постарались призвать к трезвому рассудку. Так, Ксения Собчак попросила не судить жестоко Ефремова, ведь, по ее словам, «он сейчас и сам сидит над обломками своей жизни и не понимает, как мог ее разрушить». Сама телеведущая призналась, что знает обвиняемого достаточно давно, и часто появлялась по его приглашению на различных мероприятиях.

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«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову. Я всегда ценила его как актера и яркого человека. Поступку этому оправдания нет, если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтоб не сесть за руль, он может», — подметила она на личной странице в Instagram.

Тем временем, адвокат Ефремова рассказал о плохом самочувствии актера. Из-за недомогания артист не смог появиться на допросе, запланированном на утро.