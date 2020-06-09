«В трудную минуту бросили человека»: Яковлева осудила тех, кто был с Ефремовым в машине

Михаил Ефремов поздно вечером 8 июня попал в страшную аварию. Артист в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и врезался в белый фургон. Водитель машины Сергей Захаров получил серьезные травмы и спустя несколько часов скончался в больнице. У него осталась жена и двое совершеннолетних детей. Мужчина был простым трудягой, работающим в интернет-магазине доставки еды и ехал с работы домой.

Ефремов был отпущен под подписку о невыезде. Утром 9 июня он не явился в УВД для дачи показаний. К нему домой приехала полиция, но актер отказался выходить из квартиры. Вскоре к его дому приехало три бригады скорой помощи. По некоторым данным, Михаил Олегович жалуется на плохое самочувствие. Тем временем, звезды активно обсуждают произошедшую трагедию. Юлия Савичева, Наталья Штурм и другие артисты осудили актера. А вот Елена Яковлева, которая не раз играла в театре вместе с Ефремовым, в шоке от случившегося и переживает за судьбу коллеги.

«Я соболезную, что так случилось. Это ужасно, то что случилось — смертельный исход. А Миша, он очень хороший партнер. Он очень хороший артист. Мне очень больно, что это случилось именно с ним. По одной простой причине, что очень, очень много непонятных вещей», — высказалась женщина.

На вопрос корреспондента о тех, кто был в машине с актером во время аварии, она дала неожиданный ответ.

«Уже всем это известно, и почему они сбежали? И почему в трудную минуту бросили этого человека? Тоже не понятно», — сказала Яковлева, пишет Mash.

Напомним, что ранее появлялись данные, что во время ДТП в машине с Ефремовым был мужчина. Очевидцы утверждали, что им был Иван Стебунов, но сам актер опроверг эти данные. Он заверил, что приехал на место аварии, чтобы поддержать коллегу. Сергей Гармаш также приехал на место ДТП. Кто же был вместе с Ефремовым в машине остается тайной.