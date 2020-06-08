«С Ксюшей случился косяк»: журналисты рассказали подноготную истории про беременность Собчак

Авторы Telegram-канала Dark Cosmo извинились перед Собчак за скандал с беременностью. Напомним, в сентябре 2019 года телеведущая официально узаконила отношения с режиссером Константином Богомоловым. Не прошло и пары месяцев, как в интернете появилась информация, что дочь Нарусовой ждет второго ребенка. Позже сама Собчак заявила, что информация не соответствует действительности, а затем подчеркнула, что не будет поддерживать хайп на ее персоне. Порталу Teleprogramma.pro коллеги рассказали, как появилась эта новость.

Спустя год журналисты признались, что за ту историю с телеведущей им искренне стыдно. В тот момент они были уверены, что источник, который им об этом рассказал, стопроцентно достоверен.

«С Ксюшей случился косяк. Сами подумайте, кто бы отказался от такого сумасшедшего по кликабельности инфоповода. А оказалось, что Ксюша просто плотно поела», — подметили они.

Корреспонденты подметили: очень часто громкие инсайды, которые попадают к ним в руки, подтверждаются. Однако, ситуация с Собчак стала глобальным исключением, которое, судя по всему, задело и саму Ксюшу.