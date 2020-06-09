С десяток именитых адвокатов отказались защищать Ефремова после смертельного ДТП

С десяток именитых адвокатов отказались защищать Михаила Ефремова после смертельного ДТП. После столкновения транспортных средств на Смоленской площади умер курьер, который работал в компании последние два года. Сразу после того, как артиста доставили домой, официальные представители начали связываться с юристами и адвокатами с просьбой подключиться к защите подозреваемого. Однако, оказалось, что далеко не каждый знаток права готов представлять интересы знаменитости.

Так, например, от защиты Ефремова отказался Александр Добровинский, который некоторое время представлял интересы Любови Успенской в скандале с дочерью. Журналистам адвокат пояснил, что до ситуации с Ефремовым у него было три пункта, которые он никогда не затрагивал. Участие в пьяном дорожно-транспортном происшествии пополнило этот список.

«Это преступление, близкое к терроризму», — подметил он в разговоре с RT.

Звездный адвокат Сергей Жорин подметил, что ему, в отличие от других, предложения не поступало, но если бы он его получил, то, вряд ли согласился бы участвовать. Татьяна Стукалова, защищавшая футболиста Александра Кокорина, также подметила, что отказалась представлять интересы Ефремова, поскольку имеет высокий загруз, приводят ее слова РИА Новости.