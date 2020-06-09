«Если сыграет раскаяние — во лжи его не уличат»: эксперт по жестам напомнил, что Ефремов хороший актер

Эксперт по мимике и жестам оценил поведение Михаила Ефремова по тем видеороликам, которые оказались в распоряжение портала Teleprogramma.pro. Илья Анищенко попытался разобраться в том, осознал ли народный артист России всю серьезность положения, оказавшись в центре крупного ДТП, в результате которого скончался человек. За считанные минуты после аварии в Сети появилось несколько свежих кадров с места происшествия. Очевидцы запечатлели сидящего на обочине Михаила Олеговича. Присутствующие утверждали, что муж Софьи Кругликовой находился в состоянии сильного опьянения. Народный артист России едва держался на ногах.
В беседе с нашим корреспондентом эксперт по лицам и жестам уточнил, что уже по первым кадрам понятно, что Ефремов скорее всего не осознал, что именно произошло в тот роковой вечер. Артист посчитал, что он просто попал в ДТП. Однако степень серьезности случившегося оценить был явно не в состоянии. При этом видно, что Михаил Олегович действительно напуган и пребывает в шоке. Также актер заявил, что готов вылечить пострадавшего в аварии 57-летнего Сергея Захарова (Он был за рулем фургона. Утром мужчина скончался в реанимации, — Прим. ред.). В этом Илья Анищенко заметил некоторое самодовольство, уверенность Ефремова в том, что деньги помогут разрешить ситуацию.
«Понятно, что он находится в шоке! На видео с место происшествия, заметно, что Ефремов испуган. Он еще не все осознал. Актер скорее всего посчитал, что просто попал в ДТП. Но о последствиях он вряд ли задумывался. Видно самодовольство, что у него есть деньги. Он готов был вылечить пострадавшего. Но раскаяния какого-то я не увидел. Страх — да, тревога — да. Но понять причину его переживаний я не могу. Послушайте, если он сыграет раскаяние, то во лжи его вряд ли уличат. Не смогут даже профайлеры. Все-таки Ефремов хороший актер», — добавил эксперт по лицам и жестам.