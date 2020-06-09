«Если сыграет раскаяние — во лжи его не уличат»: эксперт по жестам напомнил, что Ефремов хороший актер

Эксперт по мимике и жестам оценил поведение Михаила Ефремова по тем видеороликам, которые оказались в распоряжение портала Teleprogramma.pro. Илья Анищенко попытался разобраться в том, осознал ли народный артист России всю серьезность положения, оказавшись в центре крупного ДТП, в результате которого скончался человек. За считанные минуты после аварии в Сети появилось несколько свежих кадров с места происшествия. Очевидцы запечатлели сидящего на обочине Михаила Олеговича. Присутствующие утверждали, что муж Софьи Кругликовой находился в состоянии сильного опьянения. Народный артист России едва держался на ногах.

В беседе с нашим корреспондентом эксперт по лицам и жестам уточнил, что уже по первым кадрам понятно, что Ефремов скорее всего не осознал, что именно произошло в тот роковой вечер. Артист посчитал, что он просто попал в ДТП. Однако степень серьезности случившегося оценить был явно не в состоянии. При этом видно, что Михаил Олегович действительно напуган и пребывает в шоке. Также актер заявил, что готов вылечить пострадавшего в аварии 57-летнего Сергея Захарова (Он был за рулем фургона. Утром мужчина скончался в реанимации, — Прим. ред.). В этом Илья Анищенко заметил некоторое самодовольство, уверенность Ефремова в том, что деньги помогут разрешить ситуацию.