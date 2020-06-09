«Вы журналист?! Комментариев не даю»: пятая жена Ефремова отказалась говорить о пьяной аварии мужа

Софья Кругликова стала пятой женой Михаила Ефремова и родила ему троих детей. У народного артиста России есть и старшие наследники: сыну Никите, который как и его отец выбрал актерскую стезю, в мае исполнилось 32 года. Не так давно в шоу Леры Кудрявцевой появлялась дочка Михаила Олеговича — 19-летняя Анна-Мария. Внучка ныне покойной Аллы Покровской рассказала о том, что она практически не общается с родной матерью — Ксенией Качалиной.

Наследница артиста одной из первых отреагировала на ДТП с участием ее именитого отца. Так, Анна-Мария дала понять, что совершенно не удивлена тому обстоятельству, что ее родитель стал участником подобного инцидента. В довершении ко всему, Михаил Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва держался на ногах.

Корреспонденту сайта Teleprogramma.pro удалось связаться с нынешней супругой народного артиста России. Однако поняв, что она разговаривает с представителем прессы, Софья Кругликова отказалась обсуждать все произошедшее и спешно бросила трубку. Женщина не захотела говорить о том, что ее супруг не только сел за руль в нетрезвом состоянии, но и выехал на встречную полосу, столкнувшись лоб в лоб с фургоном.

«Вы журналист?! Я не даю комментариев», — заявила Софья Кругликова, после чего положила трубку.

Напомним, что в результате ДТП с Михаилом Ефремовым погиб 57-летний Сергей Захаров. Мужчина находился за рулем того самого фургона, с которым на своем авто столкнулся народный артист.