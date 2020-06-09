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«Если честно, от этого не легче»: племянница погибшего водителя надеется, что Ефремов не сможет откупиться

Ксения Захарова вышла на связь с журналистами, прокомментировав пьяное ДТП с именитым актером.

«Если честно, от этого не легче»: племянница погибшего водителя надеется, что Ефремов не сможет откупиться
Михаил Ефремов и Софья Кругликова (Фото: Globallookpress.com)

Родной дядя Ксении — 57-летний Сергей Захаров — скончался в реанимации от полученных травм. Мужчина стал участником громкого ДТП на Смоленской площади. Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов, двигаясь на своем авто, пропустил поворот и врезался в фургон. Находящего в грузовичке водителя экстренно госпитализировали. Доктора делали все возможное, чтобы спасти жизнь пациенту. Но чуда так и не произошло. Сам Михаил Олегович был готов оплатить лечение пострадавшего и признал вину после пьяной аварии. Вот только родственники покойного настроены весьма решительно и оставлять это дело безнаказанным не собираются.

Как сообщает один из Telegram-каналов, племянница покойного Сергей Захарова в беседе с журналистами дала понять: она надеется на то, что народному артисту России не удастся откупиться. Родственница покойного подметила, что бывают случайные аварии и от этого никто не застрахован. Однако действия Ефремова племянница водителя фургона сравнила чуть ли не с «преднамеренным убийством».

Актер Михаил Ефремов
Михаил Ефремов долго приходил в себя после пьяного ДТП. Фото: Globallookpress.com

«Я хочу, чтобы ему дали максимальное наказание. Но, если честно, от этого нам легче не станет», — заверила Ксения.

Как выяснилось, покойный 57-летний Сергей Захаров вместе со своей семьей проживал в Рязани. Мужчина ездил на работу в Москву. У него остались жена, дочь и сын.

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