«Мне больно и обидно»: Успенская ощутила свою вину в произошедшем с Ефремовым

«Королева русского шансона» заявила, что она не намерена оправдывать актера. Но при этом певица дала понять, что артист пребывал в депрессии.

66-летняя Любовь Успенская не стала скрывать: ее взбудоражила и шокировала новость о том, что Михаил Ефремов стал участником громкого ДТП в Москве. По словам артистки, она ощущает свою вину из-за случившегося. «Королева русского шансона» уточнила, что ей очень жаль мужа Софьи Кругликовой. Ведь она, как друг, не смогла повлиять на ситуацию, помочь как-то предотвратить эти страшные последствия.

Любовь Залмановна уточнила, что творческим людям, таким, как Михаил Ефремов, сложно оставаться «без дела». А в условиях самоизоляции это ощущалось особенно остро. Некоторые, как говорит певица, просто-напросто не могли совладать с собой в новом порядке жизни и поддались своим слабостям.

Артистка уточнила, что буквально несколько дней назад она общалась с Ефремовым по телефону. Любовь Успенская переживает из-за того, что не смогла услышать тревожные нотки в его голосе, распознать его состояние и как-то помочь.

«Мне кажется, я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило… Мне больно и обидно», — пояснила Успенская.

Артистка выразила искренние соболезнования семье погибшего 57-летнего Сергея Захарова. Мужчина скончался в реанимации из-за полученных травм. Напомним, что водитель фургона стал участником ДТП с Михаилом Ефремовым.