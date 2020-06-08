«Три красотки в шортах»: Ксения Бородина привезла дочерей в деревню к бабушке

Ксения Бородина больше трех месяцев провела в самоизоляции. Она коротала время в своем просторном доме с мужем Курбаном Омаровым и дочками, Марусей и Теоной. Девушка делала онлайн покупки и ездила на работу, но все-равно соскучилась по обычной жизни и путешествиям. С наступлением лета она сначала уехала веселиться с подругами. Уикенд телеведущая провела за городом, танцуя и снимая забавные ролики, а теперь увезла детей в деревню к бабушке.

«Домик очень старенький такой, такой колоритный. Я каждый день говорю бабе Гале, мол давай сделаем ремонт. Она сюда на лето приезжает на два-три месяца. Она не разрешает трогать дом. Я ей потом или возьму рядом с собой где-нибудь… Все никак не уговорю, пожилые люди если к чему-то привыкают, то переезд для них — тяжелая история… Либо там на участке поставлю хороший деревянный дом им с мамой. А так они живут у меня в Москве в квартирах», — рассказала звезда.

Она поделилась снимком, на котором предстала в джинсовых шортах и белой футболке с вкраплениями. В шортах, как у мамы, отметилась и ее старшая наследница, а вот у Теоны была футболке с принтом и такие же шорты. Они посидели у пруда и послушали кваканье лягушек. Также Бородина показа огород с чесноком и луком. А вот туалет, расположенный во дворе, напугал ее младшую дочку. Она предпочла туда не ходить.

«Хорошо в деревне летом», — заявила Ксения.

Поклонники стали обсуждать снимок. «Три красотки в шортах», «Как мило», «Милые леди, вы просто сногсшибательны», «Вы шикарные!!Обалденное фото!», «Вы шикарные!! Обалденное фото!», — прокомментировали пост подписчики.

Телеведущая рассказала, что приезжала в деревню на лето, когда была юной. В доме она обнаружила фото 2008 года, на котором едва узнала себя.