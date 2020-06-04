«Вот вы бесстрашные»: Бородина на прогулке с детьми встретила тигра

Телеведущая была без макияжа и в спортивном наряде, но сделала фото с полосатым зверем на память.

Ксения Бородина не скрывает, что работа приносит ей хороший доход. Ко всему прочему, она зарабатывает на рекламе в Instagram, сети салонов красоты и кафе Taika Boom. Не удивительно, что даже на карантине телеведущая радовала своих дочерей Марусю и Теону обновками разных брендов, да и себе покупала новые наряды. Девушка соблюдает самоизоляцию, но ездит на работу, а также прогуливается возле своего двухэтажного элитного дома в Павловых озерах на Новорижском шоссе.

Долгое время Бородина жалуется на лай собак. Ей не нравится такое соседство, хоть у нее тоже живет дома пес. Но как оказалось, рядом с ней проживает Михаил Зарецкий, который содержит тигров и львов. Он с супругой спасает животных от браконьеров и выращивает малышей, с которыми плохо обращались в зоопарках. С ним дружит Виктория Боня. Она не раз общалась с подопечными Михаила — тигром Вайтом и другими полосатыми зверями.

На очередной прогулке Ксения встретила клыкастого соседа. Она была дочками, но все-же сфотографировалась с тигром. Телеведущая явно не готовилась к съемке, так как предстала в голубых трениках и молочной толстовке. Она позировала без макияжа и укладки. К ней прижалась Маруся, облаченная в черный комбинезон, а вот Теона держала с улыбкой поводок тигрицы

«Вышли на прогулку и встретили нашу соседку Шанель. Вот она лаять не умеет и я ее за это люблю, идеальная и дом охраняет, и шуму от неё нет. Теона с ней как с котиком возится. А у нас с Мару сердце в районе пяток каждый раз», — рассказала Бородина.

Поклонники восхитились бесстрашной семейкой. «Котик, которого мы заслужили», «Ого! Я бы побоялась с детьми подходить к тигру», «Вот вы бесстрашные! Через экран даже не по себе», «Я бы не рискнула рядом даже постоять», — стали обсуждать фото подписчики.