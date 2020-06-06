«Вот и лето началось»: Бородина в розовых шортах-бермудах оторвалась с подругами

Ксения Бородина не скрывает, что очень скучает по путешествиям. В этом году она успела побывать в Италии, Франции и даже Тайланде. А из-за карантина сорвался ее очередной отпуск с семьей. Однако она провела два месяца в самоизоляции. Свой загородный дом телеведущая покидала лишь по работе, а все покупки совершала онлайн. Лишь с наступлением лета и послаблением карантинных мер девушка стала гулять с дочками на природе.

А вот первые выходные в июне Ксения предпочла провести без мужа. Она поехала с подругами в загородный коттедж. Телеведущая отдохнула на природе с Ольгой Орловой и другими девушками. Для такого случая она облачилась в розовые шорты-бермуды и футболку, а вечером поверх надела лимонный джемпер. Бородина ушла в отрыв. Она танцевала и даже дефилировала вместе с подружками для «Тик- Тока».

Впервые за долгое время звезде удалось повеселиться вне своего дома. Орлова тоже оделась броско в укороченные джинсы, белую футболку и серую косуху.

«Когда решили быть с Ксюшей на яркой стороне жизни», — написала она.

Поклонники не стали скрывать зависти. Многие также одарили девушек комплиментами. «Очень круто, красотки», «Выходной прошел не зря», «Все как на подбор», «Бородуля снова танцует», «Вот и лето началось с ярких красок», «Нереальные красотки», — прокомментировали пост подписчики.