Журналисты узнали, сколько может заработать Бабкина на рекламе после болезни

В период пандемии и самоизоляции многие артисты стали жаловаться на безденежье и тяжелую жизнь.

В частности, с таким заявлением выступила вдова Николая Караченцова, признавшись, что ей тяжело сводить концы с концами в доме за 400 миллионов. Сергей Глушко (Тарзан) и вовсе позавидовал пенсионерам, которые имеют пусть не большой, но постоянный источник дохода. А вот Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин хоть и посетовали, что у них мало денег, руки опускать не стали, а устроили онлайн-концерт и попытались собрать средства через добровольные пожертвования поклонников.

Надежда Бабкина после нашумевшей истории с коронавирусом, пневмонией и медицинской комы и вовсе оказалась на пике популярности. Звезда не только активно работает в передаче «Модный приговор», но и является участницей многочисленных шоу, а также имеет доход от рекламы. В частности, певица подписала контракт с одним из известных брендов, где она выступает в коллаборации с Тимати.

Как выяснила «Комсомольская правда», отечественные звезды могут зарабатывать от 3 млн рублей на участии в промоакциях, рассчитанных на два-три месяца. За год крупные компании готовы заплатить отечественным представителям шоу-бизнеса 15–20 миллионов.