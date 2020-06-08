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Звездный гость

Журналисты узнали, сколько может заработать Бабкина на рекламе после болезни

После выздоровления артистка на пике популярности.

Журналисты узнали, сколько может заработать Бабкина на рекламе после болезни
Надежда Бабкина. Фото Global look press.

В период пандемии и самоизоляции многие артисты стали жаловаться на безденежье и тяжелую жизнь.

В частности, с таким заявлением выступила вдова Николая Караченцова, признавшись, что ей тяжело сводить концы с концами в доме за 400 миллионов. Сергей Глушко (Тарзан) и вовсе позавидовал пенсионерам, которые имеют пусть не большой, но постоянный источник дохода. А вот Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин хоть и посетовали, что у них мало денег, руки опускать не стали, а устроили онлайн-концерт и попытались собрать средства через добровольные пожертвования поклонников.

Надежда Бабкина. Фото
Надежда Бабкина. Кадр из «Модного приговора»

Надежда Бабкина после нашумевшей истории с коронавирусом, пневмонией и медицинской комы и вовсе оказалась на пике популярности. Звезда не только активно работает в передаче «Модный приговор», но и является участницей многочисленных шоу, а также имеет доход от рекламы. В частности, певица подписала контракт с одним из известных брендов, где она выступает в коллаборации с Тимати.

Как выяснила «Комсомольская правда», отечественные звезды могут зарабатывать от 3 млн рублей на участии в промоакциях, рассчитанных на два-три месяца. За год крупные компании готовы заплатить отечественным представителям шоу-бизнеса 15–20 миллионов.

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