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Звездный гость

Зарабатывают, как могут: Сенчукова и Рыбин, устроив онлайн-концерт, скромно указали карту

Денег звезды напрямую не просили.

Зарабатывают, как могут: Сенчукова и Рыбин, устроив онлайн-концерт, скромно указали карту
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Global look press

В тот момент, когда многочисленные представители шоу-бизнеса жалуются на тяжелую жизнь и безденежье, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова решили попытать счастья и заработать в условиях самоизоляции.

Пара устроила в Instagram живой онлайн-концерт, скромно указав номер своей банковской карты. Отметим, что музыканты не просили денег за просмотр представления, оставив плату на совести и возможностях зрителей – все-таки многие россияне сейчас в непростом финансовом положении.

«Онлайн-билетики и онлайн-цветы – по желанию», — сказали звезды своим подписчикам.

Напомним, ранее вдова Николая Караченцова Людмила Поргина посетовала, что с трудом выживает на свою пенсию, а позже неожиданно заговорила о планируемой поездке в Италию. Также Тарзан рассказал о своей непростой жизни в эпоху пандемии, танцор даже позавидовал пожилым людям, которые регулярно получают пенсию, в отличие от артистов.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото
Сенчукова и Рыбин. Фото https://www.instagram.com/nsenchukova_official/

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