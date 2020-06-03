После жалоб на безденежье вдова Караченцова задумалась о поездке в Италию

Людмила Поргина посещает в эту страну каждые два года.

Недавно вдова Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась, что ей трудно прожить на пенсию в период пандемии. Дескать, раньше ее основной доход составляли гонорары за участие в различных шоу, а теперь этого источника денежных средств она лишена.

За это высказывание ее осудила супруга народного артиста Бориса Щербакова. По словам Татьяны Бронзовой, у заслуженной артистки должна быть неплохая пенсия (около 50 тыс. рублей) и на эти деньги вполне можно безбедно существовать.

Вполне вероятно, что Поргина пожаловалась на бедность необдуманно, ведь уже сейчас она стала вести совсем иные разговоры. «Собеседнику» она сообщила о своих планах, где в списке желаний оказалось путешествие в Италию. Женщина предполагает, что границы скоро откроют.

«Как правило, через год езжу в эту страну. Обожаю Венецию, Флоренцию, Рим. Мне нравятся местные художественные галереи. Я люблю их обходить», — поведала Людмила Андреевна.

После путешествия в Италию жена Караченцова намерена посетить Болгарию, где у нее есть дача.