«Милашка»: дочь Пугачевой и Галкина прогулялась по саду в брюках с лампасами

Звездные наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, шестилетние двойняшки Гарри и Лиза, скрашивают родителям будни в самоизоляции. Ребята растут очень творческие и дружные и постоянно что-нибудь выдумывают, вовлекая в свои добрые проделки отца.

В новой публикации в Instagram папа Максим показал свою дочку на прогулке. Телеведущий разместил фотографию Лизы, которая нашла ромашку на стриженном газоне у замка звездной семьи. Девочка аккуратно, не срывая цветок, показала его отцу на камеру.

При этом дочурка Пугачевой и Галкина выглядела очень стильно. Для прогулки она выбрала теплые угги — увы, лето в Подмосковье еще не наступило, — брюки с лампасами и серебряную куртку. На голову кроха надела шапку с помпоном от известного российского дизайнера Игоря Гуляева, который поспешил в комментариях с комплиментом: «Обожулька сладкая!»

«Какая милашка!», «Красавица, Лизонька, ну просто чудо», «Какая красивая девочка», «Модница маленькая», — пестрят комплиментами комментарии. «Вот такое у нас лето: шапка, угги, куртка», — верно заметил кто-то из фолловеров.

А накануне Гарри и Лиза играли в «телевизор». Сын Пугачевой и Галкина переключал каналы, а дочурка на итальянском языке представила «сводку новостей». «А теперь по-английски», — попросила мама Алла, и девочка «переключилась» на другой язык.