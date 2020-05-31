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«Переключи на итальянский»: Пугачева поиграла с 6-летней дочкой в телевизор

Лиза Галкина выступила в роли ведущей.

«Переключи на итальянский»: Пугачева поиграла с 6-летней дочкой в телевизор
Алла Пугачева. Фото Global look press

Максим Галкин поделился со своими подписчиками милым семейным кадром. На обнародованном видео сняты домашние забавы Аллы Пугачевой с детьми.

Шестилетние двойняшки Лиза и Гарри играли в телевизор – девочка стояла за стеклянной дверью кладовой как за экраном ТВ и изображала телеведущую, а мальчик «переключал каналы», давая ей поручения изобразить то одно, то другое. Наблюдавшая за происходящим Алла Борисовна не удержалась и тоже подключилась к играм отпрысков.

«Переключи на итальянский», — попросила свою дочь Пугачева. Затем певица «выбрала» английский «канал» и проверила малышку на знание некоторых иностранных слов.

«Домашнее ТВ. Телеканал «Кладовка. Международный» спецкорреспондент Лиза Галкина», — шутливо подписал видео в личном блоге комик.

Ранее мы писали о других домашних играх Примадонны с наследниками. Народная артистка выступила перед мужем в составе семейного музыкального коллектива.

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