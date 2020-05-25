Жена Караченцова осталась без денег на своей даче за 400 миллионов

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина ошарашила признанием – владея приличным состоянием, которое оставил ей покойный муж, она осталась без средств к существованию.

Чего только стоит ее дача за 400 миллионов в Подмосковье на 50 сотках земли, где она обосновалась с сыном Андреем, его женой и внуками. Кроме того, родственники артиста, по данным «СтарХита», владеют роскошной квартирой в Шведском переулке в Москве за 1 млн долларов и шикарным домом в Болгарии, пишет КП.

Увы, но дорогая недвижимость в настоящее время – скорее головная боль и дополнительные расходы, ведь содержать ее платить налоги необходимо даже в период пандемии. А своего основного заработка – гонораров за участие в различных шоу – Людмила Поргина лишилась. «Я сижу без денег», — честно сказала она «Собеседнику». Заслуженная артистка призналась, что это выводит ее из себя настолько, что иногда она срывается даже на внуков. Но вовремя берет себя в руки, стараясь научиться смирению.