«Она получает хорошую пенсию»: жена Щербакова осудила Поргину за жалобы на безденежье

Недавно Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, пожаловалась на свое тяжелое финансовое положение. По ее словам, она лишилась источника своего основного дохода – гонорара за участие в различных шоу. Поэтому вынуждена прозябать в огромном доме за 400 миллионов. Это высказывание немало удивило жену Бориса Щербакова — Татьяну Бронзову.

Актриса уверена, что известным артистам грех такое говорить, а когда она слышит разговоры об их безденежье, ей становится стыдно и неловко. Сама она пенсионерка, да и ее супруг тоже давно нигде не занят. Но ничего – не голодают, живут на свои пенсии, тратят накопления «на отпуск». Надеются, что еще смогут отложить деньги.