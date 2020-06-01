«Вся моя семья переболела»: Оскар Кучера самоизолировался дома с коронавирусом

Шоумен был вынужден на время отказаться от съемок в ток-шоу с Лерой Кудрявцевой из-за положительного теста на CoViD-19.

Несколько последних выпусков ток-шоу «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева была вынуждена вести без своего постоянного напарника Оскара Кучеры. Как выяснилось, шоумен сел на карантин из-за коронавируса. Ранее артист сдал необходимый анализ на CoViD-19, который оказался положительным. Примечательно, что помимо Оскара, другие коллеги возлюбленной хоккеиста Игоря Макарова подхватить инфекцию не успели.

В недавнем интервью 45-летний Кучера рассказал о своем самочувствии. Телеведущий дал понять, что вместе с ним переболела вся его семья. При этом у близких Оскара болезнь протекала в легкой форме, а у него самого чуть тяжелее. В итоге все обошлось без пневмонии и госпитализации.

После майских праздников, к двенадцатому числу шоумен почувствовал себя лучше, температура больше не поднималась. Кучера трижды сдавал анализ на CoViD-19, последний из которых показал у него наличие антител G. Телеведущий не стал подвергать опасности своих коллег по съемочной площадке и решил самоизолироваться на время установленного карантина.

«Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом», — отметил шоумен в беседе с kp.ru.

К слову, сейчас программа «Звезды сошлись», как и некоторые другие передачи, ушла на летние каникулы. Телесезон возобновится только в августе. Таким образом, у Оскара Кучеры появились дополнительные месяцы на то, чтобы прийти в себя.

По словам шоумена, он до сих пор не может понять, как могло получиться, что вся его семья переболела, а живущие в их доме родственники — нет, пишет «Комсомольская правда».