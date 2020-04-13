«Машеньку я просто вымолила у Бога»: Кудрявцева призналась, что очень хотела родить мужу дочь

48-летняя Лера Кудрявцева в условиях домашней изоляции дала интервью Тине Канделаки в прямом эфире в Instagram. Ведущая программы «Секрет на миллион» предельно откровенно ответила на все вопросы журналистки, рассказав о том, как проходила ее беременность.

Напомним, что в августе 2018 года светская львица во второй раз стала мамой. Она родила дочку Машу от супруга, хоккеиста Игоря Макарова. Не секрет для многих, что Кудрявцева старше своего избранника на шестнадцать лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала паре построить гармоничный союз и родить общего ребенка.

По словам Леры, она всю беременность провела «лежа на спине», опасаясь за своего будущего малыша. Телеведущая не хотела рисковать там, где речь заходила о материнстве. Так, возлюбленная спортсмена уточнила, что просто не переставала молиться, прося Бога только об одном: выносить и родить дочку.

Кудрявцева очень хотела подарить молодому мужу ребенка. И, по словам телеведущей, Господь услышал ее молитвы. Знаменитость подметила, что все ее самые заветные желания всегда исполняются. И это не стало исключением.

«Я вообще боялась… Смогу ли выносить. Машеньку, я просто вымолила у Бога. Постоянно молилась, Господи, хоть бы я родила. Мне кажется, он меня услышал. Боженька мне дал эту возможность…» — добавила Лера.

Супруга хоккеиста Игоря Макарова не стала скрывать: она хотела, чтобы ее муж присутствовал на родах. Однако спортсмен все-таки отказался. И даже опоздал на выписку жены и новорожденной крохи из роддома.