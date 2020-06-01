«Вот это да!»: Филипп Киркоров обнародовал кадры с новой кроватью сына за миллион

Филипп Киркоров, видимо, очень ценит здоровый сон. И не только свой, но и отпрысков Мартина и Аллы-Виктории. Недавно король российской поп-сцены продемонстрировал в личном блоге роскошную золотую кровать с балдахином своей дочери. Благодаря ей комната малышки выглядит, как опочивальня настоящей принцессы.

На этом бывший муж Пугачевой решил не останавливаться и сделал ремонт в комнате сына. Как пишет «Комсомольская правда», он обошелся звезде более, чем в 1 миллион рублей, ведь только кровать стоила 911 тысяч. Любопытно, что всю реконструкцию строители успели сделать всего за 10 дней.

«Вот это да!», «Впечатляет», «Очень стильно», — прокомментировали фолловеры обнародованные кадры со свежим ремонтом в комнате Мартина.

Судя по этой новости, Филипп Бедросович вовсе не страдает от безденежья, как могло показаться совсем недавно. Напомним, об этом заговорили после того, как артист решил продавать свои хоть и брендовые, но бывшие в употреблении вещи через интернет-площадки.