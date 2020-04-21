«Эксклюзивные вещи из знаменитой гардеробной»: Киркоров объявил о продаже своих нарядов

В эпоху пандемии и вынужденной самоизоляции с безденежьем пришлось познакомиться не только рядовым россиянам, но и отечественным селебрити. Звезды один за другим стали жаловаться на сложности карантинных будней.

Недавно Елизавета Боярская рассказала, что актеры переживают непростой период – им хоть и сохранили заработную плату, и они продолжают работать онлайн, делая ролики для Сети, лишились практически половины прибыли от гастролей.

И здесь речь идет только о доходах в государственных театрах. Понятно, что корпоративы, творческие встречи, концерты тоже отменены. А вместе с ними ушла и львиная часть заработка.

Музыканты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин и вовсе на днях остались с одной тысячей рублей в кармане. Некоторые их поклонники даже собрались скинуться, чтобы финансово поддержать своих кумиров. А кто-то пригласил их к себе в гости – дескать, приезжайте, прокормим своими продуктами с огорода.

Удивительно, но похоже, что непростые дни наступили и у самого короля российской эстрады. Филипп Киркоров объявил в личном блоге, что открывает интернет-магазин, где собирается сбывать побывавшие в употребление вещи из личной гардеробной. Их он красиво назвал «эксклюзивными вещами из знаменитой гардеробной».