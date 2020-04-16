«Принцесса»: дочь Киркорова показала свою золотую кровать с балдахином

Алла-Виктория Киркорова решила поддержать челлендж #pillowchallenge, примерив платье-подушку. Фото в этом образе она выставила в личном блоге.

Судя по всему, постельный предмет девочка выбрала любимой марки своего отца — Versace, подпоясав его шикарным ремнем с блестящим камнем. Впрочем, от наследницы короля российской эстрады сложно было ожидать что-то другое.

Заметим, что под подушкой на девочке целомудренно были надеты топ и велосипедки. На ножки девочка обула пушистые тапочки цвета фуксии. В волосы она вплела озорные пряди в тон.

Фон для снимка девчушка подобрала под стать образу – королевский. Наследница Киркорова сфотографировалась напротив шикарной золотой кровати, достойной истинных королев — с балдахином и резными украшениями.

«Королева», «Принцесса», «Солнышко, ты самая-самая крутая и красивая из всех участниц челленджа», — прокомментировали снимок Аллы ее подписчики.

Напомним, ранее мы писали о другой участнице флешмоба Глюкозе, она предстала в подушке на передаче «Вечерний Ургант».