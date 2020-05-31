«Вы согласны, мои невесты?»: Сабитова рассказала, почему не стоит выходить замуж

Телесваха отметила, что многие семьи разваливаются, потому что у многих невест нет правильной цели.

Роза Сабитова написала в своем Instagram пост о современных невестах. Телесваха считает, что многие девушки и женщины идя к алтарю не имеют правильных мотивов. От таких установок могут быть большие проблемы. Ведущая популярной программы на Первом канале описала, как сделать так, чтобы брак был долгим и счастливым. Сабитова предложила подписчицам разобраться с мотивами, а потом уже искать супруга.

«Мотив – внутренний побудитель деятельности (то чего вы хотите сделать для достижения цели). Мотивация – вся совокупность мотивов, побуждающих к достижению целей (это понятно)», — начала с азов Роза. View this post on Instagram A post shared by Роза Сябитова (@syabitova_roza) on May 31, 2020 at 1:59am PDT

Звезда программы «Давай поженимся!» описала ситуацию своей клиентки, которая очень хочет выйти замуж. У нее есть мужчина, который хорош в постели, но она его не любит. Дама мечтает о большой и светлой любви, от которой появились бы дети, но на поиски такой нет времени. Роза отметила, что непонимание собственных мотивов и приоритетов ее клиентки приводит к определенному результату.

«Поэтому, как сваха, считаю, что сначала надо навести порядок в голове, ну как минимум разобраться с тем чего хотите, а потом, не отвлекаясь двигаться к цели. Вы согласны, мои невесты?», — дала совет Сябитова.

Подписчицы оценили пост звезды и поделились своими историями жизни. Кто-то рассказал о первой любви, а кто-то о том, что до сих пор в поисках второй половинки, а советы Розы очень помогают.