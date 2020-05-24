«Все мужчины лгут и делают это постоянно»: Роза Сябитова нанесла удар по сильному полу

Телеведущая Роза Сябитова выложила неожиданный пост в своем официальном аккаунте в Instagram. Женщина смело заявила, что все мужчины по своей природе вруны, а все, о чем представители сильного пола мечтают, так э то о том, как бы обманывать любимую женщину. Неожиданное откровение вовсе не является шуткой, Сябитова действительно считает, что исключений из правила просто не.

«Все мужчины лгут и делают это постоянно. Если они утверждают, что это не так, то они опять же лгут» — считает телезвезда.

В комментариях после этих слов начался настоящий скандал, кто-то спрашивал у Сябитовой о том, где в данный момент ее большая и крепкая семья, вместе с любимым мужчиной. Некоторые отметили, что подобная категоричность до добра не доводит и утверждать, что все мужчины врут может лишь недальновидный человек. Кто-то также заявил, что давать советы по поводу семейной жизни могут лишь те, у кого есть счастливая семья.