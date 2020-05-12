Первый канал покажет шоу Eurovision Song Celebration 2020

Именно во время этой знаковой трансляции 16 мая можно будет увидеть и услышать песню Uno группы Little Big в неожиданной акустической версии.

Хотя конкурс «Евровидение 2020» и был официально отменен, зрители все же смогут насладиться музыкальными номерами со всех концов света. Это будет не соревнование, а скорее показ лучших песен, которые подготовили конкурсанты и приглашенные звезды. В ближайшую субботу, 16 мая, в прямом эфире соберутся представители из 40 стран, чтобы принять участие в шоу «Евровидение 2020. Европа зажигает свет». Трансляцию можно будет посмотреть как на Первом, так и на официальном сайте канала и в его же мобильном приложении, в 22:00.

Но это не все сюрпризы, ведь 12 и 14 мая выйдут два специальных шоу под названием Eurovision Song Celebration 2020. Организаторы подготовили для зрителей особые номера. Разумеется, главным сюрпризом, о котором до этого момента никто не знал, станет акустическая версия композиции Uno от коллектива Little Big из России.