Выкинула на улицу: родная сестра выселяет экс-участника «Отпетых мошенников» из квартиры

Экс-участник группы «Отпетые мошенники» 44-летний Игорь (Гарик) Богомазов оказался в непростой ситуации. Его вместе с шестимесячным ребенком выписывают из квартиры в Санкт-Петербурге.
Требование выставила родная сестра артиста — Евгения. Она обратилась в суд и настаивает, чтобы недвижимость не была обременена прописанными родственниками. По словам жены Игоря Богомазова, квартиру родственница приватизировала тайно и теперь она не оставляет никому шансов.
«Это родительская квартира. Игорь в ней прописан с 79-го года. По работе он часто бывал на гастролях и редко там появлялся», — рассказала 5-tv.ru Виктория.
Когда в семье родился ребенок, то его прописали к одному из родителей. Помимо крохи с отцом, право проживать в квартире имеет мама артиста и его сестра. Иск стал для семьи полной неожиданностью.
«Она требует выселить Гарика и малыша. Непонятно, на основании чего она вообще приватизировала квартиру», — сказала жена звезды.
Уладить ситуацию миром брату и сестре так и не удалось. С момента подачи иска Евгения так и не нашла времени встретиться с артистом.
«Она прикрывается тем, что мама болеет. Игорь приехал, чтобы поддержать маму, пока работы в Москве нет. А доступа к ней нет», — делится Виктория.
Сестра не только отказывается общаться с братом сама, но и не пускает его в квартиру, где находится мать. Мужчине ничего не оставалось, как обратиться к адвокату. Сейчас в ситуации разбирается правозащитник.
«Мы не планировали судиться. И то, что она выкидывает родного брата и малыша… Это какой-то ужас», — добавила Виктория.