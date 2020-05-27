Выкинула на улицу: родная сестра выселяет экс-участника «Отпетых мошенников» из квартиры

Экс-участник группы «Отпетые мошенники» 44-летний Игорь (Гарик) Богомазов оказался в непростой ситуации. Его вместе с шестимесячным ребенком выписывают из квартиры в Санкт-Петербурге.

Требование выставила родная сестра артиста — Евгения. Она обратилась в суд и настаивает, чтобы недвижимость не была обременена прописанными родственниками. По словам жены Игоря Богомазова, квартиру родственница приватизировала тайно и теперь она не оставляет никому шансов.

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«Это родительская квартира. Игорь в ней прописан с 79-го года. По работе он часто бывал на гастролях и редко там появлялся», — рассказала 5-tv.ru Виктория.

Когда в семье родился ребенок, то его прописали к одному из родителей. Помимо крохи с отцом, право проживать в квартире имеет мама артиста и его сестра. Иск стал для семьи полной неожиданностью.

«Она требует выселить Гарика и малыша. Непонятно, на основании чего она вообще приватизировала квартиру», — сказала жена звезды.

Уладить ситуацию миром брату и сестре так и не удалось. С момента подачи иска Евгения так и не нашла времени встретиться с артистом.

«Она прикрывается тем, что мама болеет. Игорь приехал, чтобы поддержать маму, пока работы в Москве нет. А доступа к ней нет», — делится Виктория.

Сестра не только отказывается общаться с братом сама, но и не пускает его в квартиру, где находится мать. Мужчине ничего не оставалось, как обратиться к адвокату. Сейчас в ситуации разбирается правозащитник.