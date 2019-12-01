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«Мы плохо расстались»: Гарик Богомазов не общается с «Отпетыми мошенниками»

По словам экс-солиста коллектива, с бывшими коллегами он не дружит.

«Мы плохо расстались»: Гарик Богомазов не общается с «Отпетыми мошенниками»
Гарик Богомазов не общается с "Отпетыми мошенниками"/http://globallookpress.com/

Экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что не поддерживает отношений с музыкантами коллектива, с которыми ранее выступал.

«Мы плохо расстались. Сейчас не общаемся. Скажу, что в свое время я много выпивал. Это и стало одной из причин ухода из группы», — заявил он.

Как отметил Гарик Богомазов, он не пьет уже семь лет. Избавиться от пагубной привычки ему помогла нынешняя жена Виктория. За это он ей очень благодарен.

«Есть люди, которые выпьют рюмку-две и идут спать. Я не такой. Я — запойный. Могу потом пить два-три месяца. Поэтому предпочитаю вообще не пить. Так легче всем», — заметил исполнитель.

Также он сказал, что бывшая жена Юлия до сих пор вставляет ему палки в колеса. Она дает интервью, в которых рассказывает, какой он плохой отец. С матерью своей дочери Варвары он расстался, когда ребенку было пять лет. Как сказал Богомазов, было время, когда жена требовала с него денег за общение с дочерью.

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Тэги:

Гарик БогомазовГруппа "Отпетые мошенники"программа "Звезды сошлись"
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«Мы плохо расстались»: Гарик Богомазов не общается с «Отпетыми мошенниками»
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