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Гарик Богомазов полностью расплатился с долгами по алиментам

Экс-солист «Отпетых мошенников» попросил дочь от первого брака уважительно относиться к его нынешней супруге.

Гарик Богомазов полностью расплатился с долгами по алиментам
Богомазов погасал долги по алиментам/http://globallookpress.com/

Экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов заявил в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, что он полностью расплатился по алиментам перед бывшей супругой Юлией. От нее у исполнителя дочь Варвара. Девушке сейчас 19 лет.

«Все долги выплачены в полном размере. От дочери я никогда не отказывался. Я просто хочу, чтобы она уважала мою нынешнюю жену. Мне непонятны ее грязные высказывания в адрес Виктории. Просто немного повзрослей и живи своей головой. Я все еще таю какую-то внутреннюю обиду в отношении дочери после ее обидных слов», — заявил Гарик Богомазов.

Его нынешняя супруга Виктория отметила, что Гарик действительно в свое время требовал, чтобы дочь сделала ДНК-тест. Он сомневался, что она от него. На исполнителя, как считает Виктория, она мало похожа. «Но я сразу сказала мужу, что это его проблема. Вникать в нее я не собиралась. Долг по алиментам почему образовался. Юля пошла на хитрость. Они с дочерью прописаны в Санкт-Петербурге, а дело каким-то образом оказалось в Одинцовском районе. Сейчас у Гарика уже нет тех заработков, как много лет назад. По-человечески с той стороной договориться не получалось», — заметила Виктория.

Также она отметила, что в свое время из-за попустительства матери у дочери Гарика Богомазова возникли проблемы с учебой в школе. «Мама ее не контролировала. Мы пытались решить проблемы, но натолкнулись на агрессию с той стороны», — отметила супруга Гарика Богомазова.

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Тэги:

Гарик БогомазовГруппа "Отпетые мошенники"программа "Звезды сошлись"
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Гарик Богомазов полностью расплатился с долгами по алиментам
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