«Стал прекрасным отцом моему мальчику»: Малинин воспитывал пасынка от Эммы как своего ребенка

Когда Александр Малинин познакомился со своей будущей женой, у каждого из них за плечами уже были серьезные отношения. Певец воспитывал первенца Никиту от экс-возлюбленной Инны Курочкиной, а у Эммы на руках был маленький сын Антон. Девушка ощущала ответственность перед своим малышом. Она очень хотела, чтобы ее ребенок рос в полной семье, с мамой и папой. Эмма мечтала увидеть рядом с собой мужчину, который бы полюбил ее малыша как собственного.

Познакомившись с Александром, девушка серьезно отнеслась к ухаживаниям известного артиста. Малинин сделал все возможное для того, чтобы убедить избранницу в искренности своих чувств. Сам певец в интервью не раз вспоминал о том, что Эмма очень понравилась его маме. Ангелина Анатольевна одобрила выбор сына, посоветовав ему не упускать свое счастье и поспешить с предложением руки и сердца.

По словам возлюбленной музыканта, Александр Николаевич всегда относился к ее ребенку, как с собственному. Он даже дал Антону свою фамилию. Когда Эмма познакомилась с будущим мужем, ее сынишке было всего пять лет.

«Он стал прекрасным отцом моему мальчику», — приводит letidor слова Эммы Малининой.

Однако с появлением общих наследников супруги не спешили. Двойняшки Фрол и Устинья родились спустя двенадцать лет после того, как их родители стали жить вместе.