В тренде: Устинья Малинина примерила карамельные брюки и плюшевое пальто

Дочка Александра и Эммы Малининых — 19-летняя Устинья — старается не отставать от модных тенденций. Так, для прогулки по Мюнхену юная певица выбрала модную плюшевую шубу коричневого оттенка пастельной гаммы, дополнив образ карамельными кожаными брюками и полусапожками на шнуровке.

По словам Устиньи, она с раннего детства была окружена заботой и любовью своих родителей, впрочем, как и ее брат-двойняшка Фрол. Девушка призналась, что еще будучи маленькой девочкой, она делала все возможное для того, чтобы мама и папа ею гордились, начиная от учебы и заканчивая увлечением музыкой. Дочка народного артиста России Александра Малинина привыкла целиком и полностью отдаваться любимому делу.

Большую часть времени Устинья вместе с семьей проводит в Мюнхене. В интервью для программы Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» на Первом канале музыкант подтвердил, что именно он настоял на появлении младших отпрысков. Поначалу возлюбленная певца сомневалась в том, не передумает ли ее муж.

Как выяснилось, в первые годы брака Александр Николаевич не стремился к отцовству. На тот момент у него подрастал первенец Никита от бывшей избранницы Инны Курочкиной.

По словам артиста, по прошествии лет он пришел к мысли, что им с Эммой нужно завести общего малыша. Разумеется, тогда никто из них не ожидал, что на свет появятся двойняшки Фрол и Устинья.